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У Британії на зупинці знайшли секретні документи щодо проходу есмінця поблизу Криму

27 червня 2021 14:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Виявляється, у британських моряків було два варіанти маршруту – могли і не зіткнутися з Росією, але пішли на ризик

Британський есмінець Defender. Фото: REUTERS / Sergey Smolentsev

Британський есмінець Defender. Фото: REUTERS / Sergey Smolentsev

У Великобританії виявили на автобусній зупинці секретні документи про есмінець HMS Defender і британську армію, в яких йде мова і про маршрут корабля поблизу окупованого Криму, де днями виник інцидент зі стрільбою росіян.

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Про це повідомляє BBC.

Майже 50 сторінок секретних документів були знайдені в сирій купі за автобусною зупинкою у Кенті. Представник громадськості, який побажав залишитися невідомим, зв'язався з BBC, коли усвідомив делікатний характер змісту. Журналісти стверджують, що документи, у тому числі електронні листи і презентації PowerPoint, мають відношення до офісу високопоставленого чиновника Міністерства оборони.

Секретні документи. Фото: ВВС

У матеріалах вказується, що Міноборони визначило місію есмінця як "мирний прохід через українські територіальні води", однак військові очікували, що Росія може відповісти агресивно.

Виявляється, у британців було два варіанти маршрутів

Один з них описаний як "безпечний прямий транзит з Одеси в Батумі", у тому числі коротка ділянка недалеко від південно-західного краю Криму. Британці розраховували на взаємодію з Україною в українських територіальних водах. Але Росія агресивно відреагувала, задіявши кораблі і авіацію.

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Маршрути есмінця. Фото: ВВС
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Другий маршрут передбачав уникнення конфронтації з Росією, але з розумінням, що РФ це могла б сприйняти як страх британців і що Велика Британія із запізненням прийняла претензії Москви на територіальні води Криму.

Документи також підтверджують, що прохід есмінця біля берегів Криму був продуманим рішенням британського уряду, щоб продемонструвати підтримку України, незважаючи на можливі ризики.

Читайте детальніше у нашій статті "Обстріл британського корабля Defender біля берегів Криму – що це було насправді?".

Всі подробиці в спецтемі Обстріл "британського есмінця: все про скандал

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