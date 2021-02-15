У Британії почали роботу перші карантинні готелі: фото

У Великій Британії, де з 15 лютого посилили покарання за порушення карантинного режиму, почали роботу карантинні готелі. У них вже з'явилися перші постояльці.

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Про це повідомляє BBC.

Усі британські та ірландські громадяни і жителі Великої Британії, які прибувають в Англію після перебування в країні з високим ризиком COVID, тепер повинні самоізолюватись в готелях.

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У "червоний список" з 33 країн увійшли Португалія, Бразилія та ПАР.

Нові правила застосовуються до прибулих, які були в одному з цих місць протягом останніх 10 днів.

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Вони повинні попередньо забронювати і заплатити 1750 фунтів, щоб провести 10 днів у схвалених урядом готелях. У вартість входить проживання в готелі, транспорт і тестування.

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Раніше повідомлялося, що за порушення карантину після повернення до Великої Британії вводиться штраф в 5 тис. фунтів, при повторному порушенні – 10 тис.

Як відомо, в Британії почався новий етап вакцинації населення від коронавірусу.

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