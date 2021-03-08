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У Британії почали заражати добровольців коронавірусом

8 березня, 06:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вчені розраховують поліпшити і прискорити розробку вакцин

У Великій Британії з 6 березня запустили медичне дослідження, в рамках якого добровольців спеціально заражають коронавірусом COVID-19.

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Про це з посиланням на британське Міністерство охорони здоров’я повідомляє DW.

Мета дослідження під назвою Human Challenge Programme – вивчення впливу коронавірусу на людський організм, що могло б поліпшити і прискорити розробку вакцин від COVID-19 і методів лікування від цієї хвороби.

З першою групою добровольців уже працюють фахівці лондонської клініки Royal Free Hospital.

"Учасників випробування піддали дії вірусу в безпечних і контрольованих умовах. Вони цілодобово перебувають під наглядом вчених і лікарів", – повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії.

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Вчені також розраховують з'ясувати, як реагує на вірус SARS-CoV-2 імунна система людини і яким чином інфікований пацієнт поширює частки вірусу.

Нагадаємо, раніше британські вчені з'ясували, що вакцини від коронавірусу більш ефективні для молодих людей, ніж для літніх.

Ми також повідомляли, що група вчених з Університету Луїсвілля (Кентуккі, США) з'ясувала, що коронавірус SARS-CoV-2 поширюється сильніше за нижчих температур.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Великобританія вчені дослідження коронавірус добровольцы
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