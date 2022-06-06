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У Британії не підтримали відставку Джонсона

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 23:06
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За чинного прем'єра віддали 211 голосів зі 180 необхідних
Джонсон залишається прем'єром Британії/Фото: колаж: "Сьогодні"
Джонсон залишається прем'єром Британії/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Великій Британії пройшло голосування за відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Політик отримав вотум довіри.

Про це повідомив політичний кореспондент BBC Нік Ердлі на своїй сторінці в Facebook.

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Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав вотум довіри у британському парламенті. Він отримав 211 голосів зі 180 необхідних. 148 парламентарів були проти чинного прем'єра.

Результат оголосив голова комітету 1922 сер Грем Бредлі:

"Я можу заявити, що парламентська партія довіряє прем'єр-міністру".

Борис Джонсон отримав 58,8% підтримки від Консервативної партії, при цьому 41,2% висловилися проти нинішнього керівництва. Проголосував кожен член парламенту від консерваторів.

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Зазначимо, що цей результат голосування нижчий, ніж 63%, отримані Терезою Мей під час її конкурсу на лідерство у 2018 році.

Що було раніше?

У Великій Британії вже не перший місяць говорять про недовіру прем'єр-міністру Борису Джонсону через нашумілу історію про вечірки під час коронавірусних обмежень у країні. Зазначається, що голосування про недовіру може відбутися вже наступного тижня. Проте багато хто не вірить у можливу відставку прем'єра. Наприклад, міністр транспорту Ґрант Шаппс заявив, що Борис Джонсон отримає вотум довіри.

На думку лідера лейбористів сера Кейра Стармера, це ознака того, що виборцям "набрид" уряд.

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Виступаючи в програмі BBC Sunday Morning, Шаппс сказав, що прем'єр-міністрам доводиться ухвалювати важкі рішення, і не всі їх схвалять. Він також зазначив, що міністрів-консерваторів освистали на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році, але "вони все ж таки виграли загальні вибори у 2015 році".

Він припустив, що на наступних виборах виборці оцінять, чи "добре уряд загалом попрацював", і що для людей будуть важливими рішення щодо Brexit, коронавірусу та економіки. Міністр також наполягав, що Джонсон не втратить вотуму довіри серед своїх депутатів.

Як зазначається, вотум довіри буде ініційований, якщо 15% депутатів-консерваторів – 54 з них – напишуть листи або електронні листи з проханням про це. На цей момент 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти у відставку через викриття порушення правил COVID-19 на Даунінг-стріт.

Проте тільки член парламенту сер Грем Бреді – голова комітету 1922 року, який представляє депутатів від консерваторів, – точно знає, скільки офіційно депутатів подало прохання про вотум довіри.

"Деякі депутати-консерватори приватно заявили BBC, що, на їхню думку, поріг для ініціювання голосування може наступити наступного тижня. Проте Шаппс сказав, що не думає, що цього тижня буде голосування. На запитання, чи зможе прем'єр-міністр виграти таке голосування, він відповів: "Так, виграє", – зазначає видання.

BBC пише, що тиск на Джонсона з метою змусити його піти у відставку посилився відтоді, як з'явилися звинувачення в тому, що на Даунінг-стріт відбуваються вечірки, тоді як обмеження, пов'язані з коронавірусом, все ще діяли.

У ході розслідування правопорушень в урядових будівлях поліція наклала загалом 126 штрафів на 83 особи. Сам Джонсон був оштрафований за участь у вечірці з нагоди дня народження, влаштованої для нього в Кабінеті міністрів.

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