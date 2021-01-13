У Британії посилять покарання за порушення карантину

Штрафи будуть виписувати частіше і вищі

У Великій Британії мають намір суворіше карати тих, хто не дотримується карантинних обмежень у зв'язку з COVID-19, зокрема їх обіцяють штрафувати частіше і на більші суми.

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Про це заявила на прес-конференції міністр внутрішніх справ країни Пріті Пател, передає Sky News.

За її словами, поліція має намір активізувати дії щодо порушників карантину.

"Моє сьогоднішнє послання будь-кому, хто не хоче чинити правильно, абсолютно прозоре – якщо ви не робите те, що повинні, наші самовіддані, що ризикують життям, поліцейські забезпечать дотримання правил. І я підтримаю їх у цьому", – підкреслила міністр.

При цьому Пател визнала, що більшість жителів країни все-таки дотримуються обмежень. Проте деякі люди, з її слів, не дотримуються правил, піддаючи ризику здоров'я інших.

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Міністр також розповіла, що поліцейські вже виписали близько 45 тис. штрафів за порушення карантинних заходів.

Нагадаємо, в неділю прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона підловили на порушенні одного з карантинних обмежень. Його помітили за 11 км від місця проживання на велопрогулянці навколо Олімпійського парку, а згідно з карантинними обмеженнями у зв'язку з COVID-19, чинними в країні, такі прогулянки допускаються раз на день і лише в межах свого району.

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