У Британії повернуть медалі звільненим з армії представникам ЛГБТ

Заборона на службу у збройних силах лесбійок, геїв і бісексуалів була скасована 2000 року

У Великій Британії колишні військовослужбовці, звільнені зі збройних сил через їхню сексуальну орієнтацію, тепер можуть повернути втрачені тоді ж медалі.

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Про це з посиланням на Міноборони країни, повідомляє BBC.

За новою схемою виправлення історичної несправедливості, колишні військовослужбовці можуть звернутися до Міністерства оборони з проханням про відновлення почестей.

Ця схема була запроваджена завдяки перемозі в суді ветерана Фолклендських островів Джо Усаліса, який боровся за повернення нагород, які він втратив після того, як його змусили залишити Королівський флот через бісексуальність.

Міністр оборони Великої Британії Аннабель Голді пояснила, що через дисциплінарні заходи та подальше звільнення деякі військовослужбовці "позбулися заслужених медалей" або втратили нагороди за вислугу років.

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"Я дуже рада, що тепер маю можливість виправити цю помилку і закликати всіх постраждалих або, в деяких випадках, сім'ї загиблих подати заяву про повернення своїх медалей", – сказала вона.

Міноборони Британії також заявило, що його дії в минулому "викликають глибокий жаль".

Заборона на службу в збройних силах лесбійок, геїв і бісексуалів була скасована в 2000 році, трансгендерам офіційно дозволили служити в збройних силах в 2014 році.

Нагадаємо, одним з рішень 45-го президента США Дональда Трампа, які скасував його наступник Джо Байден, була заборона трансгендерам служити в Збройних силах.

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