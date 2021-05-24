Британія запустить автоматичні цифрові візи

Люди, які приїжджатимуть до Великої Британії без візи або імміграційного статусу, повинні будуть подати заявку на отримання електронного дозволу на в'їзд

Британія введе цифрові візи. Фото: REUTERS/Fernando Carranza

Велика Британія має намір запустити систему цифрових віз, за якими буде автоматично визначатися право туриста на в'їзд у країну.

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Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Влада Британії розраховує, що "цифрові візи" допоможуть точно підрахувати кількість людей, які в'їжджають і залишають країну.

"Повністю цифровий кордон дасть можливість більш точно підраховувати людей, що в'їжджають і виїжджають з країни, що посилить контроль над тим, хто приїжджає до Великої Британії", – заявила глава британського МВС Пріті Пател.

За її словами, люди, які будуть приїжджати до Великої Британії без візи або імміграційного статусу, повинні будуть подати заявку на отримання електронного дозволу на в'їзд.

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Рішення про цифрові візи було ухвалене на тлі даних, що нинішні оцінки імміграції істотно відрізняються від реальної картини.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії хоче повністю цифровізувати в'їзд у країну до кінця 2025 року.

Нагадаємо, з 20 травня українці у Британії можуть без складання іспитів обміняти свої водійські права на аналогічний британський документ.