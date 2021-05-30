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У ЦАР під час вибуху бомби загинули троє російських найманців

30 травня, 22:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На вибуховому пристрої підірвалася колона у складі військових російської ПВК і місцевої поліції, є поранені

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

У Центрально-Африканській Республіці (ЦАР) загинули троє бійців російського приватного воєнізованого формування внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою.

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Про це повідомив представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі, передає AFP.

"Троє російських союзників і два офіцери поліції Центрально-Африканської Республіки загинули", – заявив Казагі.

За його словами, також поранено п'ятеро співробітників сил безпеки ЦАР.

Зазначається, що військову колону підірвали на дорозі між Бербераті та Буаром, за 400 кілометрів від столиці країни Бангі.

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Джерела повідомляють, що на місце події відправлений російський вертоліт для вивезення тіл загиблих і поранених.

Водночас ТАРС повідомило, що посольство РФ у ЦАР перевіряє інформацію про можливу загибель трьох росіян на північному заході країни і "поки не може підтвердити інформацію про загибель трьох російських інструкторів".

Нагадаємо, у січні розвідка США засікла траншеї найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" у Лівії, яку вони повинні були залишити відповідно до угоди про постійне перемир'я.

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