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У центрі Єревана противники Пашиняна провели масовий мітинг: фото і відео

27 лютого, 18:46

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Опозиція добивається відставки прем'єр-міністра і запропонувала свого кандидата

У центрі Єревана – на перекритому проспекті Баграмяна – відбувся багатотисячний мітинг противників прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з новою вимогою відставки глави уряду Вірменії і також покарання його за поразку в Нагірному Карабасі.

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На проспекті, де розташовані будівлі Національних Зборів і резиденції президента, була споруджена сцена, встановлена професійна аудіоапаратура.

REUTERS/Artem Mikryukov

REUTERS/Artem Mikryukov

Противники прем'єра заявили, що влада намагалася влаштувати провокацію на проспекті Баграмяна і, спекулюючи проблемою військовополонених і зниклих безвісти, направити деякі групи до громадян, повідомляє видання Aysor.am.

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Під час мітингу стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян не підписав указ про звільнення з посади начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна, відставки якого домагався прем'єр Пашинян.

REUTERS/Artem Mikryukov

REUTERS/Artem Mikryukov

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А єдиний кандидат в прем'єр-міністри від опозиції Вазген Манукян привітав учасників мітингу з рішенням президента повернути проєкт указу про звільнення з посади начальника Генштабу ЗС Вірменії.

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Вазген Манукян/Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

Вазген Манукян/Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

"Це перемога!" – оголосив Манукян. Присутні вітали рішення президента Вірменії оплесками.

Нагадаємо, двома днями раніше в Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна.

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Вірменія відставка протести мітинг опозиція єреван Нікол Пашинян

Джерело: Сьогодні

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