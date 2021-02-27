У центрі Єревана противники Пашиняна провели масовий мітинг: фото і відео

У центрі Єревана – на перекритому проспекті Баграмяна – відбувся багатотисячний мітинг противників прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з новою вимогою відставки глави уряду Вірменії і також покарання його за поразку в Нагірному Карабасі.
На проспекті, де розташовані будівлі Національних Зборів і резиденції президента, була споруджена сцена, встановлена професійна аудіоапаратура.
Противники прем'єра заявили, що влада намагалася влаштувати провокацію на проспекті Баграмяна і, спекулюючи проблемою військовополонених і зниклих безвісти, направити деякі групи до громадян, повідомляє видання Aysor.am.
Під час мітингу стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян не підписав указ про звільнення з посади начальника Генштабу ЗС Оніка Гаспаряна, відставки якого домагався прем'єр Пашинян.
А єдиний кандидат в прем'єр-міністри від опозиції Вазген Манукян привітав учасників мітингу з рішенням президента повернути проєкт указу про звільнення з посади начальника Генштабу ЗС Вірменії.
"Це перемога!" – оголосив Манукян. Присутні вітали рішення президента Вірменії оплесками.
Нагадаємо, двома днями раніше в Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна.
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