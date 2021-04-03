У центрі Кишинева викрали суддю Чауса, що втік з України

У центрі молдавської столиці сталося викрадення оголошеного в міжнародний розшук судді Миколи Чауса, який втік з України.

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Про це, посилаючись на поліцію Молдови, повідомляє портал NewsMaker.

"Чоловіка у віці 54 років викрали три особи. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15", – каже прессекретарка поліції Кишинева Наталія Статі.

За фактом події порушено кримінальну справу, а слідчі з'ясовують обставини того, що сталося.

Варто зазначити, що наразі Вища судова палата Молдови розглядає чергове клопотання Чауса про надання політичного притулку. Остаточний вердикт має бути оголошений наприкінці квітня.

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Нагадаємо, що екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус втік у 2016 році після того, як його зловили на хабарі в 150 тис. доларів за винесення вироку в інтересах підсудних.

Українцям він запам'ятався тим, що гроші знайшли в банках, які були закопані у нього в городі. До жовтня 2020 року він перебував в міжнародній базі Інтерполу.

Україна вже чотири роки безуспішно домагається екстрадиції судді-втікача, проте Молдова під різними приводами цього не робить.

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