У центрі Кишинева викрали суддю Чауса, що втік з України

У центрі молдавської столиці сталося викрадення оголошеного в міжнародний розшук судді Миколи Чауса, який втік з України.
Про це, посилаючись на поліцію Молдови, повідомляє портал NewsMaker.
"Чоловіка у віці 54 років викрали три особи. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15", – каже прессекретарка поліції Кишинева Наталія Статі.
За фактом події порушено кримінальну справу, а слідчі з'ясовують обставини того, що сталося.
Варто зазначити, що наразі Вища судова палата Молдови розглядає чергове клопотання Чауса про надання політичного притулку. Остаточний вердикт має бути оголошений наприкінці квітня.
Нагадаємо, що екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус втік у 2016 році після того, як його зловили на хабарі в 150 тис. доларів за винесення вироку в інтересах підсудних.
Українцям він запам'ятався тим, що гроші знайшли в банках, які були закопані у нього в городі. До жовтня 2020 року він перебував в міжнародній базі Інтерполу.
Україна вже чотири роки безуспішно домагається екстрадиції судді-втікача, проте Молдова під різними приводами цього не робить.
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