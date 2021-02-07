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У Чилі поліцейські застрелили жонглера: місто вибухнуло протестами (відео)

7 лютого, 16:45

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Участники підпалили кілька громадських будівель

У чилійському місті Пангіпульї після вбивства вуличного жонглера поліцейським спалахнули масові заворушення.

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Про це повідомляє Reuters.

Поліцейський хотів перевірити у молодика на ім'я Франсіско Мартінес Ромеро документи, а в того в руках були предмети для жонглювання, схожі на довгі ножі.

Як пише видання, правоохоронець зробив два попереджувальні постріли в бік жонглера, а чоловік побіг до офіцера. Співробітник поліції вистрілив в артиста тричі.

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За даними ЗМІ, учасники підпалили кілька громадських будівель в місті Пангіпульї, встановили і запалили барикади і закидали поліцейську дільницю камінням. Вогонь знищив 10 будівель. Під час гасіння пожеж постраждали троє пожежників. Через надзвичайні події президент країни Себастьян Піньєра зібрав екстрену нараду уряду.

Видео: Reuters

Найближчим часом влада має намір встановити всі обставини події і покарати винних. Розпочато розслідування.

Як повідомляли раніше, у М'янмі набирають обертів протести- у різних куточках країни на мітинги в неділю вийшли десятки тисяч людей.

Нагадаємо, в Європі пропонують як санкцій проти Росіїза репресії учасників протесту накласти арешт на активи тих російських олігархів, які "надзвичайно збагатилися за допомогою корупції".

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Чилі протести вбивство поліція
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