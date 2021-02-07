У Чилі поліцейські застрелили жонглера: місто вибухнуло протестами (відео)

У чилійському місті Пангіпульї після вбивства вуличного жонглера поліцейським спалахнули масові заворушення.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Поліцейський хотів перевірити у молодика на ім'я Франсіско Мартінес Ромеро документи, а в того в руках були предмети для жонглювання, схожі на довгі ножі.

Як пише видання, правоохоронець зробив два попереджувальні постріли в бік жонглера, а чоловік побіг до офіцера. Співробітник поліції вистрілив в артиста тричі.

Читайте також: Протести проти Путіна в Росії: ексміністр назвав дві відмінності від минулих акцій

Реклама

За даними ЗМІ, учасники підпалили кілька громадських будівель в місті Пангіпульї, встановили і запалили барикади і закидали поліцейську дільницю камінням. Вогонь знищив 10 будівель. Під час гасіння пожеж постраждали троє пожежників. Через надзвичайні події президент країни Себастьян Піньєра зібрав екстрену нараду уряду.

Видео: Reuters

Найближчим часом влада має намір встановити всі обставини події і покарати винних. Розпочато розслідування.

Як повідомляли раніше, у М'янмі набирають обертів протести- у різних куточках країни на мітинги в неділю вийшли десятки тисяч людей.

Нагадаємо, в Європі пропонують як санкцій проти Росіїза репресії учасників протесту накласти арешт на активи тих російських олігархів, які "надзвичайно збагатилися за допомогою корупції".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама