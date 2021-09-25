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У ДТП в Польщі загинув молодий українець

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
25 вересня, 19:08
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У транспортному засобі знаходилися й інші люди, які є громадянами України
У ДТП у Польщі загинув українець/Фото: Колаж: Сьогодні
У ДТП у Польщі загинув українець/Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі, де нещодавно трапилася смертельна ДТП за участі Volkswagen Transporter і вантажівки Man, перекинулася машина, в якій знаходилися українці. Інцидент стався в Малій Ліготі (місто Олесниця).

Про це повідомляє Olesnica.

Деталі ДТП

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В аварії загинув громадянин України, якому було приблизно 30 років. Рятувальники намагалися його реанімувати, проте, на жаль, він помер від серйозних травм. За попередніми даними, чоловік, можливо, не був пристебнутий ременем безпеки або рухався з перевищенням швидкості.

У ДТП у Польщі загинув українець/Фото: olesnica.naszemiasto.pl
У ДТП у Польщі загинув українець/Фото: olesnica.naszemiasto.pl

Хто керував машиною

Внаслідок того, що транспортний засіб перекинувся в результаті аварії, поки не встановлено, що саме загиблий керував автомобілем. Криміналісти взяли генетичний матеріал для дослідження, яке, в свою чергу, покаже, чи дійсно ця людина керувала машиною.

Стан інших пасажирів

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Відомо, що разом із загиблим в автомобілі Renault Scenic знаходилися й інші люди, які є громадянами України. Всі вони не отримали серйозних травм.

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