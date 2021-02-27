У Дубліні поліція з кийками та собаками розігнала противників локдауну

У столиці Ірландії Дубліні пройшли масові виступи проти обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус, які закінчилися застосуванням сили з боку правоохоронців.

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Про це повідомляє телеканал RTÉ.

Сотні демонстрантів пройшли по центру міста, після чого спробували прорватися в парк Сант-Стівенс-Грін. У відповідь силовики використали кийки, щоб відтіснити протестувальників від парку вниз по Графтон-стріт. Один з протестувальників з відстані в кілька метрів вистрілив запаленою петардою в копа і той отримав поранення – після чого були затримані 23 людини.

Окрім того, силовики застосували проти мітингувальників спеціально навчених поліцейських собак.

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Нагадаємо, тижнем раніше прем'єр Мікал Марті заявив, що в Ірландії готелі, бари, ресторани та інші підприємства в сфері гастрономії та гостинності залишаться закритими щонайменше до середини літа через високий рівень випадків захворювання на COVID-19.

Близько 90 відсотків нових заражень в Ірландії припадає на "британську" мутацію.

Нагадаємо, в Ірландії в ході вакцинації від коронавірусу зафіксували понад 80 повідомлень про побічні ефекти після щеплення.

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