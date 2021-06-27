В Ефіопії військові влаштували масову страту і зняли трофейне відео. Розслідування CNN

Рідні лише через півроку змогли потрапити до хребта в Махібере-Дего і пошукати останки близьких

Фото: колаж "Сегодня"

В Ефіопії, в провінції Тиграй, в січні 2021 року воєнні впритул розстріляли своїх співвітчизників, а тіла скинули зі скелястого схилу пагорба. Різанину вони знімали на відео, а рідні лише минулого тижня змогли потрапити в поселення і пошукати останки своїх близьких.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Що сталося

Відео бійні журналісти отримали від медіа-організації Tigrai Media House. Його зняв на мобільний телефон солдат ефіопської армії, який називає себе "Фафі". Він став інформатором, причетним до масових вбивств. У відеоролику він розкриває свою військову бригаду і дивізію. Крім того, силовик обмінюється телефоном з іншим солдатом, бере пістолет і стріляє. Потім телефон повертається назад, оскільки інші вимагають знімати страту полонених, нахабно документуючи їх злочини.

Фото: CNN

Реклама

Журналісти з'ясували, що це відео знято дійсно на хребті недалеко від Махібере-Дего в січні 2021 року. Через шість місяців після нападу, в поселенні зібрали національні посвідчення особи 36 людей, які були вбиті. Ще 37 залишаються зниклими безвісти. Таким чином кількість жертв може бути вдвічі більшою.

Фото: CNN

Реакція влади

Незважаючи на те, що відео стало прямим доказом злочину, канцелярія прем'єр-міністра Ефіопії Абій Ахмеда Алі відхилила результати первинного розслідування CNN, заявивши, що "повідомлення і заяви в соціальних мережах не можуть бути прийняті як докази".

Відзначимо, що тисячі мирних жителів були вбиті з початку листопада 2020 року, коли прем'єр-міністр Абій Ахмед Алі почав велику військову операцію проти правлячого Народного фронту звільнення Тиграй. Він направив туди національні війська і бойовиків ополчення з регіону Амхарці. Вони здійснювали масові вбивства, позасудові страти, сексуальне насильство та інші злочини. Через це багато світових країни наклали санкції на Ефіопію.

Реклама

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі / Фото: CNN

Пошуки останків

Через звірства силовиків сім'ї жертв з січня 2021 роки не могли дістатися до хребта в Махібере-Дего. Там були присутні ефіопські війська. Вони навіть не могли поховати своїх близьких, над якими жорстоко познущалися.

Але, 18 червня солдати відправилися в сусідній Аксум і місцеві жителі змогли пошукати останки близьких. Протягом декількох днів члени сімей жертв знімали церковні поховання, задокументували свідчення наявності гільз на місці масового вбивства і сфотографували останки скелетів.

Експерт по зброї заявив, що такі гільзи зазвичай використовуються в ручних кулемети і штурмових гвинтівках, подібних до тих, що видно на відео з різаниною.

Реклама

Фото: CNN

У той же час, навіть під час пошуку останків на рідних загиблих напали силовики.

"Близько 9-10 годин вечора солдати з Аксума почали обстрілювати місцевість [вогнем] артилерією. Всі розбіглися і побігли додому", – розповів місцевий житель.

Жителі села вважають, що триваюча присутність солдатів в цьому районі була спробою приховати докази вбивств.

Багато з жертв позасудових страт були молодими людьми так званого "бойового віку". Одним з розстріляних молодих людей був 23-річний Алула. Його брат сказав, що виявив при собі посвідчення особи Алула серед останків – тіло брата він не знайшов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ще одну бійні в Ефіопії. Сотні людей були зарізані або зарубані на смерть в ніч на 9 листопада 2020 року в місті Май-Кадра в південно-західній зоні регіону Тиграй в Ефіопії. Велика частина тіл була знайдено в центрі міста біля будівлі Комерційного банку Ефіопії, а також на дорозі, яка веде до сусіднього міста Кумера.