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12 загиблих і поранених, включаючи дітей. У Єгипті перекинувся пасажирський автобус

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 09:20
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Багатьох постраждалих доставили в лікарню у важкому стані
Автобус, який їхав в Каїр, потрапив в аварію. Фото: колаж "Сьогодні"
Автобус, який їхав в Каїр, потрапив в аварію. Фото: колаж "Сьогодні"

У Єгипті в суботу вночі сталося смертельне ДТП. Автобус, який прямував з Шарм-еш-Шейха до Каїра, перекинувся на півдорозі. Інцидент стався в районі 109 кілометра траси Суец-Каїр.

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Про це повідомляє Al-Masry Al-Youm.

В результаті аварії 12 чоловік загинули і ще 34 отримали травми і поранення. Багатьох постраждалих доставили в лікарню у важкому стані.

Люди отримали струси мозку, переломи, синці та садна.

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Серед поранених і загиблих є діти. На місці працювали 30 машин "швидкої" допомоги.

Причини перекидання автобуса поки не повідомляються.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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