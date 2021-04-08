В Еквадорі сталася авіакатастрофа: загиблих намагалися врятувати очевидці (фото)

7 квітня на заході Еквадору сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули щонайменше шестеро осіб – два члени екіпажу і чотири пасажири.
Про це йдеться на сайті Transponder1200.
Легкомоторний літак летів в місто Гуаякіль. Після аварії жителі міста намагалися зняти кришку з літака і допомогти людям.
Місцева влада і Комісія з розслідування нещасних випадків прибули на місце події, щоб встановити причини аварії. Розпочато розслідування.
#Ecuador Consternación, sin sobrevivientes (6) deja hoy un #AccidenteAereo- AeromundoMagazine (@AeromundoAvGeek) April 7, 2021
Equipo: Piper PA-31 Navajo
Registro: HC-CVC.
Ruta: Lago Agrio – Guayaquil
Lugar: Provincia del Guayas, Daule, Salitre.
Nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/5FaOixduwq
Також ми писали про те, що в США розбився двомоторний літак. Аварія сталася в місті Лафайєтт, штат Луїзіана. Відомо, що через кілька хвилин після зльоту літак впав поряд з супермаркетом Walmart.
Раніше ми повідомляли, що неподалік від села Гоголів в Броварському районі Київської області впав легкомоторний літак.
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