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В Еквадорі сталася авіакатастрофа: загиблих намагалися врятувати очевидці (фото)

8 квітня, 03:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Легкомоторний літак летів в місто Гуаякіль

7 квітня на заході Еквадору сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули щонайменше шестеро осіб – два члени екіпажу і чотири пасажири.

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Про це йдеться на сайті Transponder1200.

Легкомоторний літак летів в місто Гуаякіль. Після аварії жителі міста намагалися зняти кришку з літака і допомогти людям.

Місцева влада і Комісія з розслідування нещасних випадків прибули на місце події, щоб встановити причини аварії. Розпочато розслідування.

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Також ми писали про те, що в США розбився двомоторний літак. Аварія сталася в місті Лафайєтт, штат Луїзіана. Відомо, що через кілька хвилин після зльоту літак впав поряд з супермаркетом Walmart.

Раніше ми повідомляли, що неподалік від села Гоголів в Броварському районі Київської області впав легкомоторний літак.

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Еквадор аварія літак розслідування авіакатастрофа
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