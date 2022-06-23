У ЄС викрили работоргівців, які полювали на українців

Виявлено 9 підозрюваних у торгівлі людьми та ідентифіковано 9 можливих жертв

Шахраї у Мережі хотіли затягнути українських біженців у рабство. Фото: колаж "Сьогодні"

У ЄС викрили інтернет-платформу, де українських біженців розшукували в Мережі та обманом намагалися продати їх у сексуальне та трудове рабство. Жертв намагалися заманити пропозиціями "фотосесій". Наразі розпочато 15 розслідувань.

Про це говориться на сайті Європолу.

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Що відомо?

Викрити мережу вдалося завдяки координації правоохоронців з 14 країн ЄС та Європолу.

У рамках розслідування правоохоронці моніторили пости з пропозицією про допомогу з транспортом, проживанням та роботою.

У підсумку виявили спроби заманити жертв пропозиціями "фотосесій", обіцянками "світлого майбутнього", що призводило до сексуального рабства та трудової експлуатації.

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Внаслідок цього виявлено 9 підозрюваних у торгівлі людьми та ідентифіковано 9 можливих жертв.

Наразі розпочато 15 розслідувань.

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