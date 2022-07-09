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У Німеччині різко закликали змінити політику стосовно Росії – що кажуть

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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9 липня, 18:58
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Безпека в Європі може існувати "тільки проти Росії, а не разом з нею"
Міхаель Рот зробив важливу заяву щодо Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Міхаель Рот зробив важливу заяву щодо Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот закликав створювати нову архітектуру європейської безпеки, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляцію. Стосовно РФ він заявив, що потрібно більше реалізму.

Про це Рот написав у колонці для видання Welt am Sonntag, передає DW.

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"Стосовно Росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне", – заявив він.

За словами депутата, безпека в Європі може існувати "лише проти Росії, а не разом з нею".

"У майбутньому не може бути особливого шляху Німеччини з Росією за рахунок наших партнерів з Центральної та Східної Європи", – зазначив Рот і закликав переглянути німецьку політику стосовно Росії.

Він також назвав грубі помилки, яких його партія припустилася в минулому. За його словами, СДПН "по праву пишається політикою 1970-х років Віллі Брандта". Йдеться про принцип "зміни через зближення", який був лейтмотивом політики СДПН та який спрямовувався на розрядку напруги у відносинах з СРСР.

"Попри усі його історичні здобутки, ми не маємо прикриватися Віллі Брандтом у світлі корінних змін у світі", – наголосив Рот.

Він зазначив, що для переосмислення цієї політики у жодному разі не можна відмовлятися від традиційних соціал-демократичних ліній.

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"Прихильність Брандта до миру та розрядки була такою успішною ще й тому, бо її підтримала військова міць під знаком ядерного стримування", – підсумував Рот.

Раніше ми розповідали, що у Німеччині оголосили режим тривоги – до чого тут Росія.

Крім того, РФ "душить" Німеччину газом – як відреагували німці на шантаж Кремля.

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