У Гонконзі двоє людей померли після щеплення від COVID-19

У Гонконзі після вакцинації від коронавірусу померли двоє людей, які страждали хронічними захворюваннями.

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Як повідомив місцевий департамент охорони здоров'я, померли двоє чоловіків 67 і 80 років.

67-річний чоловік, якому зробили щеплення від COVID-19 препаратом Kexingxin в приватній клініці, втратив свідомість в метро і був госпіталізований в критичному стані з діагнозом "гострий коронарний синдром". Він страждав на діабет, високим кров'яним тиском і гіперліпідемією.

80-річний чоловік, який отримав вакцину 1 березня, помер через ішемічну хворобу кишечника. У нього був діабет і атеросклероз сонних артерій, високий кров'яний тиск, також він переніс і інсульт.

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Нагадаємо, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Відмовилися від вакцинації вже в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії і Таїланді. Чи варто боятися британської розробки – читайте в нашому матеріалі.

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Також жінка зі Словаччини померла незабаром після того, як їй зробили щеплення від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.

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