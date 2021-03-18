Медсестра однієї з клінік Грузії впала в кому відразу ж після вакцинації препаратом AstraZeneca. МОЗ може зупинити кампанію з імунізації населення.

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Про це заявив голова Національного центру з контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе, передає "Руставі 2".

Стан 27-річної співробітниці медустанови важкий. За словами її колег, у жінки розвинувся анафілактичний шок після введення вакцини.

Заступниця глави Міністерства охорони здоров'я Тамара Габунія заявила, що до кінця дня відомство прийме рішення щодо зупинки вакцинації.

"На дослідження не знадобиться багато часу, відповідь буде відома протягом 24 годин, також ми на місці проведемо дослідження. Також ми підключимо міжнародний комітет ВООЗ, бо випадки такого типу вимагають міжнародної підзвітності, та причинно-наслідковий аналіз повинен бути проведений за міжнародними стандартами", – сказала чиновниця.

В тренді У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca

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Крім того, два випадки утворення тромбів після щеплення AstraZeneca зафіксовані в Нідерландах. Чи пов'язані ці випадки з вакциною – поки неясно.

"Були отримані повідомлення про два випадки у пацієнтів старше 50 років", – повідомили в організації Lareb.

Як повідомляли раніше, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусної хвороби компанії AstraZeneca. Від вакцинації вже відмовилися в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії, Таїланді та ін. Чи варто боятися британської розробки – читайте в нашому матеріалі.

Однак є держави, які не стали цього робити і заявили про безпеку британського препарату. Серед них – і Україна.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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