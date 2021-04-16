У Грузії невідомі увірвалися в банк і захопили заручників (відео)

У Грузії збройні особи увірвалися у філію Банку Грузії в Тбілісі і утримують заручників.
Про це повідомив телеканал "Руставі-2".
На цей момент невідомо скільки осіб знаходиться в банку і чи діє зловмисник поодинці.
За попередніми даними, в філії Банку Грузії захоплено два заручника. Пізніше стало відомо, що нападник на філію Банку Грузії відпустив 1 заручника, зараз в офісі 3 співробітника і 1 охоронець
На місце прибули правоохоронці, люди евакуйовані з периметра будівлі. Правоохоронці закрили станцію метро "Авлабарі", яка знаходиться поруч.
Раніше ми повідомляли, що в Тбілісі озброєний невідомий увірвався в приміщення мікрофінансової організації і захопив заручників.
Нагадаємо, 22 жовтня в місті Зугдіді нальотчик з автоматом захопив банк і взяв 50 заручників.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк