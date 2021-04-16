У Грузії невідомі увірвалися в банк і захопили заручників (відео)

Озброєні грабіжники увірвалися у філію Банку Грузії в Тбілісі і захопили в заручники співробітників – місцевий телеканал веде пряму трансляцію з місця

У Грузії збройні особи увірвалися у філію Банку Грузії в Тбілісі і утримують заручників.

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Про це повідомив телеканал "Руставі-2".

На цей момент невідомо скільки осіб знаходиться в банку і чи діє зловмисник поодинці.

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За попередніми даними, в філії Банку Грузії захоплено два заручника. Пізніше стало відомо, що нападник на філію Банку Грузії відпустив 1 заручника, зараз в офісі 3 співробітника і 1 охоронець

На місце прибули правоохоронці, люди евакуйовані з периметра будівлі. Правоохоронці закрили станцію метро "Авлабарі", яка знаходиться поруч.

Раніше ми повідомляли, що в Тбілісі озброєний невідомий увірвався в приміщення мікрофінансової організації і захопив заручників.

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Нагадаємо, 22 жовтня в місті Зугдіді нальотчик з автоматом захопив банк і взяв 50 заручників.

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