У Грузії затвердили новий уряд

Попередній прем'єр подав у відставку через арешт лідера опозиції

Парламент Грузії на позачерговій пленарній сесії затвердив новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі. Попередній прем'єр Георгій Гахарія 18 лютого подав у відставку через арешт лідера опозиції.

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Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Вотум довіри новому уряду висловили 89 депутатів, двоє проголосували проти.

Основний склад Кабміну залишився без змін, 22 лютого парламент затвердив лише двох нових міністрів.

Міністром регіонального розвитку та інфраструктури став Іраклій Карселадзе, який до цього був першим заступником глави відомства.

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Новим міністром оборони затверджений Джуаншер Бурчуладзе – екс-заступник глави оборонного відомства.

Іраклій Гарібашвілі раніше вже очолював грузинський Кабмін – у 2012-2015 роках.

Нагадаємо, політична криза в Грузії виникла на тлі арешту лідера опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Ніки Мелії менше тижня тому. Тодішній прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що йде у відставку через розбіжності з командою з цього приводу.

Зазначимо, опозиційні сили Грузії неодноразово заявляли про фальсифікації підсумків жовтневих виборів, обрані депутати від п'яти опозиційних партій навіть відмовляються увійти в парламент, після того, як на всіх виборчих округах перемогла правляча партія.

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