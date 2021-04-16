У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку

Поліція звільнила двох заручників, яких озброєний грабіжник утримував у філії банку

У Тбілісі затримали озброєного чоловіка, який увірвався до філії банку і захопив заручників.

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Про це повідомляє "Руставі-2".

Поліція звільнила двох заручників, ніхто з них не постраждав.

За словами правоохоронців, нападник наказав співробітникам і відвідувачам банку здати мобільні телефони, лягти обличчям вниз і покласти руки на голову.

Відзначимо, що від МВС республіки офіційних заяв не надходило.

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Нагадаємо, що правоохоронці закрили станцію метро "Авлабарі", яка знаходиться поруч. Наразі її ще не відкрили.

Раніше ми повідомляли, що в Тбілісі озброєний невідомий увірвався в приміщення мікрофінансової організації і захопив заручників.

Нагадаємо, 22 жовтня в місті Зугдіді нальотчик з автоматом захопив банк і взяв 50 заручників.

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