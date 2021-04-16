У Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку

У Тбілісі затримали озброєного чоловіка, який увірвався до філії банку і захопив заручників.
Про це повідомляє "Руставі-2".
Поліція звільнила двох заручників, ніхто з них не постраждав.
За словами правоохоронців, нападник наказав співробітникам і відвідувачам банку здати мобільні телефони, лягти обличчям вниз і покласти руки на голову.
Відзначимо, що від МВС республіки офіційних заяв не надходило.
Нагадаємо, що правоохоронці закрили станцію метро "Авлабарі", яка знаходиться поруч. Наразі її ще не відкрили.
Раніше ми повідомляли, що в Тбілісі озброєний невідомий увірвався в приміщення мікрофінансової організації і захопив заручників.
Нагадаємо, 22 жовтня в місті Зугдіді нальотчик з автоматом захопив банк і взяв 50 заручників.
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