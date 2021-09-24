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У Гватемалі відбулося виверження вулкана

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 вересня, 00:58
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Хмара, що утворилася в результаті виверження, може привести до випадання попелу в населених пунктах
У Гватемалі відбулося виверження вулкана. Колаж "Сегодня".
У Гватемалі відбулося виверження вулкана. Колаж "Сегодня".

У Гватемалі відбулося виверження найактивнішого вулкана Центральної Америки Фуего. Лава пройшла близько 6 кілометрів і досягла підніжжя гори.

Про це пише ABC.

Виверження вулкана

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Згідно із заявою уряду, хмара, що утворилася в результаті виверження, може привести до випадання попелу в населених пунктах, які розташовані найближче до схилу гори.Представники інституту цивільного захисту продовжують спостерігати за розвитком активності вулкана, проте відзначають, що необхідність в евакуації поки немає. Рятувальникам наказали бути обачними в разі виявлення загрози життю населенню.

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Нагадаємо, влада Іспанії обмежили польоти цивільних літаків над Канарами через виверження вулкана Кумбре-Велья. Деякі рейси на острів Пальма були скасовані вранці 23 вересня.

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На південному заході Ісландії після серії підземних поштовхів в ніч на суботу, 20 березня, почалося виверження вулкана Фаградалсфьялл в 40 км від столиці країни Рейк'явіка.

Раніше ми повідомляли, що в Індонезії прокинувся найактивніший вулкан країни. Населення прилеглих сіл вирішили не евакуювати, хоча багато хто з них вкрило попелом.

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