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У Гвінеї – спроба державного перевороту: президент заарештований, на вулиці вийшла армія (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
5 вересня, 16:12
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Стрілянина в Конакрі може бути пов'язана зі спробою державного перевороту
Біля президентського палацу відбувається перестрілка, а Альфу Конде затримали / Фото: колаж "Сьогодні"
Біля президентського палацу відбувається перестрілка, а Альфу Конде затримали / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 5 вересня, у столиці Гвінеї Конакрі заарештували президента країни Альфу Конде.

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Що сталося?

У Конакрі, біля президентського палацу, відбувається перестрілка, там чути вибухи. У місті перебувають військові.

Місцеві ЗМІ пишуть, що стрілянина в Конакрі може бути пов'язана зі спробою державного перевороту.

Бунтівники затримали президента

Пізніше в Мережі з'явилися фото і відео президента Конде в оточенні озброєних заколотників.

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/ Фото: t.me/nexta_live

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/ Фото: РІА Новини

/ Фото: РІА Новини

Бунтівники розпускають уряд

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Лідер військових бунтівників у Гвінеї заявив у відеозверненні про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.

Раніше військовий переворот стався в М'янмі. Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивство мирних демонстрантів у М'янмі.

Нагадаємо, що тільки 27 березня сили безпеки в ході жорстокого придушення протестів по всій країні убили 114 людей, серед них і кілька дітей.

1 лютого військові в М'янмі заарештували президента країни Він М'їна і главу керівної партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни. Після цього в М'янмі почалися протести, які тривають досі.

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