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У храмах Японії провели стародавній обряд для Путіна: що побажали (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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10 червня, 16:01
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10 червня на зустрічі з президентом Туркменістану Путін виглядав не дуже добре / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Японії своїм давнім способом намагаються допомогти Україні у боротьбі з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. Мінімум у семи храмах міста Мацудо, що приблизно за 20 хвилин на схід від центру Токіо, знайшли аналог ляльки вуду з обличчям президента Росії.

Про це повідомляє місцеве видання Japan Today.

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Що відбувається

У Японії існує свій аналог ляльок вуду, який називається "вара нінге". Це солом'яна лялька із зображенням того, кому бажають зла. Під час обряду тулуб цієї ляльки з певним заклинанням необхідно прибити цвяхом. Як пише Japan Today, стандартним прокляттям вважається смерть.

З початку травня ляльки вара нінге були знайдені прибитими до священних дерев на території семи храмів у місті Мацудо. На сучасний лад у кожної до голови була прикріплена фотографія президента Росії. До однієї з ляльок також був прикріплений аркуш паперу японською мовою з повним ім'ям російського диктатора, його поточним віком та датою народження, а також повідомленням "Молюсь за його смерть". Записка потрібна на той випадок, якщо духи не впізнають свою жертву в обличчя.

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Здоров'я господаря Кремля

  • Президент Росії Володимир Путін не проводитиме традиційної "прямої лінії", яка щороку проходила в червні. Передбачається, що це пов'язано з його поганим самопочуттям і щонайменше три години Прямого ефіру він просто не витримає.
  • Екстрасенс Роман Шептицький нещодавно заявив, що президент Росії вже давно міг бути мертвим. Він фонить мертвою енергією та відчувається як "лялька". У глави Кремля не залишилося нічого людського.
  • Американське видання Newsweek нещодавно писало, що Путін у квітні пройшов курс лікування від раку. Хвороба у нього в занедбаній стадії. Крім того, у березні на російського лідера було скоєно замах.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

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