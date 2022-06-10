У храмах Японії провели стародавній обряд для Путіна: що побажали (відео)

До чаклунства вдалися після масових фактів звірств армії РФ в Україні

10 червня на зустрічі з президентом Туркменістану Путін виглядав не дуже добре / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Японії своїм давнім способом намагаються допомогти Україні у боротьбі з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. Мінімум у семи храмах міста Мацудо, що приблизно за 20 хвилин на схід від центру Токіо, знайшли аналог ляльки вуду з обличчям президента Росії.

Про це повідомляє місцеве видання Japan Today.

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Що відбувається

У Японії існує свій аналог ляльок вуду, який називається "вара нінге". Це солом'яна лялька із зображенням того, кому бажають зла. Під час обряду тулуб цієї ляльки з певним заклинанням необхідно прибити цвяхом. Як пише Japan Today, стандартним прокляттям вважається смерть.

З початку травня ляльки вара нінге були знайдені прибитими до священних дерев на території семи храмів у місті Мацудо. На сучасний лад у кожної до голови була прикріплена фотографія президента Росії. До однієї з ляльок також був прикріплений аркуш паперу японською мовою з повним ім'ям російського диктатора, його поточним віком та датою народження, а також повідомленням "Молюсь за його смерть". Записка потрібна на той випадок, якщо духи не впізнають свою жертву в обличчя.

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