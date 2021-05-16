В Єрусалимі стався теракт – авто наїхало на натовп (відео)

Мотив чоловіка, який скоїв наїзд, поки невідомий, правоохоронцям вдалося його нейтралізувати

В Єрусалимі біля Дамаських воріт стався теракт – внаслідок наїзду автомобіля п'ятеро осіб отримали поранення.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Нападника нейтралізували, а інцидент кваліфікували як теракт.

Також ми писали про те, що в Ізраїлі під час святкування Лаг ба-Омер в районі гори Мерон, недалеко від міста Цфат, у тисняві загинули 44 людини.

Зазначимо, ядерна програма Ірану стала однією з причин загострення ситуації на Близькому Сході, а США хочуть домогтися прогресу в процесі відродження СВПД.

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Нещодавно у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі поновилися зіткнення між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими. Постраждали сотні палестинців, а також ізраїльські військові. Рада Безпеки ООН скликала термінове засідання.