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В Індії проходить масова вакцинація від COVID-19 (фото)

17 січня, 02:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До липня планують вакцинувати близько 300 млн людей

В Індії в суботу, 16 січня, почалася масова вакцинація населення від коронавірусу. Індійська влада розраховує до липня зробити щеплення близько 300 мільйонів осіб.

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Про це повідомляє DW.

/ Фото: Reuters

Першими щеплення отримали працівникам державної лікарні у Нью-Делі.

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Крім медпрацівників в першу хвилю вакцинації в Індії потрапляють поліцейські, військові, тюремний персонал і чиновники, які беруть участь у боротьбі з пандемією.

/ Фото: Reuters

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До липня планують вакцинувати 270 млн людей старше 50 років, а також тих, хто відноситься до груп ризику.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді стверджує, що вакцинацію такого масштабу ще не проводила жодна країна в світі.

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/ Фото: Reuters

Зазначимо, в Індії проживає 1,3 млрд людей і вона посідає друге місце в світі за чисельністю населення після Китаю.

Нагадаємо, на початку січня експерти регулятора з лікарських засобів Індії рекомендували для екстреного використання дві вакцини проти коронавірусу COVID-19 – розроблену місцевими компаніями COVAXIN і виробництва AstraZeneca.

Наприкінці грудня в Індії зафіксували шість випадків зараження новим "британським" штамом коронавірусу.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Індія вакцинація вакцина коронавірус
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