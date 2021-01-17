В Індії проходить масова вакцинація від COVID-19 (фото)

В Індії в суботу, 16 січня, почалася масова вакцинація населення від коронавірусу. Індійська влада розраховує до липня зробити щеплення близько 300 мільйонів осіб.
Про це повідомляє DW.
Першими щеплення отримали працівникам державної лікарні у Нью-Делі.
Крім медпрацівників в першу хвилю вакцинації в Індії потрапляють поліцейські, військові, тюремний персонал і чиновники, які беруть участь у боротьбі з пандемією.
До липня планують вакцинувати 270 млн людей старше 50 років, а також тих, хто відноситься до груп ризику.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді стверджує, що вакцинацію такого масштабу ще не проводила жодна країна в світі.
Зазначимо, в Індії проживає 1,3 млрд людей і вона посідає друге місце в світі за чисельністю населення після Китаю.
Нагадаємо, на початку січня експерти регулятора з лікарських засобів Індії рекомендували для екстреного використання дві вакцини проти коронавірусу COVID-19 – розроблену місцевими компаніями COVAXIN і виробництва AstraZeneca.
Наприкінці грудня в Індії зафіксували шість випадків зараження новим "британським" штамом коронавірусу.
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