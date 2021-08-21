В Індії схвалили першу в світі ДНК-вакцину від коронавірусу – щеплення зроблять дітям

Індійський препарат ZyCoV-D потрібно вводити трьома дозами

Вакцина запобігла захворювання COVID-19 у 66% вакцинованих / Фото: РБК

В Індії схвалили екстрене використання першої в світі ДНК-вакцини проти коронавірусу - щеплення робитимуть дорослим і дітям старше 12 років.

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Про це повідомляє Reuters.

Що про неї відомо?

Вакцину ZyCoV-D потрібно вводити трьома дозами:

друге щеплення необхідно зробити через 28 днів після першої

третє – через 28 днів після другого.

Виробляє препарат компанія Cadila Healthcare. Її представники заявили, що вакцина запобігла захворювання COVID-19 у 66% вакцинованих. Крім того, вона ефективна і проти штаму "Дельта". А індійська компанія планує щорічно виробляти 100-120 мільйонів доз.

Вакцину потрібно зберігати при температурі 2-8°С. Але, виробник говорить, що препарат не псується при температурі 25°С протягом трьох місяців.

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Як діє вакцина?

Препарат вводять спеціальним безголковим аплікатором, а ДНК-препарат вчить імунну систему організму боротися з цим вірусом.

ZyCoV-D використовує плазміди або невеликі кільця ДНК, які містять інформацію про вірус. Коли вони потрапляють в ядро людської клітини, синтезується білок, а організм виробляє на нього імунну відповідь.

В Індії з населенням в 1,3 мільярда ввели 576 мільйонів доз вакцин. Повністю вакцинували 125 мільйонів громадян, або 9% населення. Робили щеплення препаратами CoviShield, Covaxin, російським "Супутником V", а зараз до них додалася і ZyCoV-D.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, так як Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

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У свою чергу президент Володимир Зеленський чітко заявляв, що в Україні російської вакцини не буде.