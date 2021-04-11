В Індії стався сплеск COVID-19: Медсистемі загрожує крах, а країні – локдаун

Головний міністр союзної території Делі в Індії Арвінд Кеджрівал заявив, що за останні 10-15 днів в місті спостерігається швидке зростання випадків зараження на коронавірус.

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Про це повідомляє видання India Today.

За словами Кеджрівала, за останні 24 години в регіоні зареєстровано найвищий сплеск – 10 732 нові випадки COVID-19. Тому чиновник закликав співгромадян носити маски, навіть тих, хто отримав вакцину, і дотримуватися протоколів безпеки COVID-19, адже Делі охоплений "четвертою хвилею" ковіду, яка "надзвичайно небезпечна".

Головний міністр пояснив, що локдаун не є рішенням для уповільнення поширення випадків коронавірусу. Однак локдаун буде введено в Делі тільки в тому випадку, якщо "медична система завалиться" в місті.

Однак він просить місцевих жителів звертатися в лікарню тільки тоді, коли в цьому є необхідність, інакше не вистачить місць. "Якщо не вистачить лікарняних ліжок, виникнуть проблеми. Якщо в лікарнях вистачатиме ліжок, то в Делі не потрібно буде запроваджувати локдаун. Локдаун введуть в Делі тільки в разі краху медичної системи", – сказав Кеджрівал.

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На тлі різкого зростання числа випадків COVID-19 (більш як 11 млн активних випадків) уряд Індії заборонив експорт противірусного препарату ремдесівір і його активних складових до стабілізації пандемічної ситуації в країні, повідомляє ndtv.com.

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Сім індійських компаній виробляють ремдесівір за ліцензією американської компанії Gilead Sciences. Їхня потужність становить близько 40 млн одиниць на місяць, чого явно недостатньо для 1,4 млрд населення країни.

Інспекторів з ліків і офіцерів поліції зобов'язали перевірити запаси препарату, виявити будь-які зловживання і припинити накопичення ремдесівіру та його продаж на чорному ринку.

Нагадаємо, в Індії після вакцинації препаратом Сovishield померли вже 180 чоловік.

Також писалося, що Індія до червня може відновити експорт вакцини від коронавірусу Covishield. Однак це станеться тільки за умови, якщо в країні покращиться епідеміологічна ситуація.

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