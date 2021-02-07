В Індії зійшов льодовик: 150 осіб зникли безвісти (фото, відео)

Понад 150 осіб пропали безвісти через сходження льодовика в індійському штаті Уттаракханд на півночі країни.

Реклама

Про це повідомляє газета Hindustan Times.

Величезні льодові маси зійшли вниз по гірських гімалайських річках Алакнанда і Дхауліганга і викликали повінь у високогірних районах. Сход льодовика призвів до повені, зазначено в повідомленні.

Фото: reuters

За словами представника державних сил реагування на стихійні лиха Рідхіма Аггарвала, на цей момент не вдається зв'язатися приблизно зі 150 енергетиками, які працювали в районі лиха.

Читайте також: У Карпатах можуть зійти лавини

Реклама

Влада також побоюються за безпеку робітників, зайнятих на поточних проєктах зі спорудження автомобільних і залізничних мостів у цьому районі, а також в розташованих поруч з річкою поселеннях. У зв'язку з повінню влада почала евакуацію поселень, розташованих нижче гідроелектростанції.

На місце НП спрямовані дві групи індо-тибетської прикордонної поліції і три групи Національних сил реагування на стихійні лиха.

За даними видання, найближчим часом влада почне пошуково-рятувальну операцію.

Для недопущення подальшого збитку розташовані нижче за течією гідроелектростанції в містах Срінагар, Рішікеш і Харідвар почали екстрене скидання води.

Фото: reuters

Нагадаємо, в Грузії, де раніше в результаті лавини загинув росіянин, пропав український екстремал. Українець потрапив під снігову лавину в районі гірськолижного курорту Местія. Інцидент стався, коли він спускався з гори Тетнулді в краї Самегрело і Верхня Сванетія на заході Грузії.

Реклама

Як повідомляли раніше, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів для українців і гостей країни, хто відпочиває в Карпатах, в Закарпатті, яка погода буде там і чи є ризики снігових лавин для тих, хто в горах.

Реклама

В тренді Звідки взявся коронавірус: експерт з місії ВООЗ заявив про нові докази

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама