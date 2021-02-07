В Індії зійшов льодовик: 150 осіб зникли безвісти (фото, відео)

Понад 150 осіб пропали безвісти через сходження льодовика в індійському штаті Уттаракханд на півночі країни.
Про це повідомляє газета Hindustan Times.
Величезні льодові маси зійшли вниз по гірських гімалайських річках Алакнанда і Дхауліганга і викликали повінь у високогірних районах. Сход льодовика призвів до повені, зазначено в повідомленні.
За словами представника державних сил реагування на стихійні лиха Рідхіма Аггарвала, на цей момент не вдається зв'язатися приблизно зі 150 енергетиками, які працювали в районі лиха.
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Влада також побоюються за безпеку робітників, зайнятих на поточних проєктах зі спорудження автомобільних і залізничних мостів у цьому районі, а також в розташованих поруч з річкою поселеннях. У зв'язку з повінню влада почала евакуацію поселень, розташованих нижче гідроелектростанції.
На місце НП спрямовані дві групи індо-тибетської прикордонної поліції і три групи Національних сил реагування на стихійні лиха.
За даними видання, найближчим часом влада почне пошуково-рятувальну операцію.
Для недопущення подальшого збитку розташовані нижче за течією гідроелектростанції в містах Срінагар, Рішікеш і Харідвар почали екстрене скидання води.
Нагадаємо, в Грузії, де раніше в результаті лавини загинув росіянин, пропав український екстремал. Українець потрапив під снігову лавину в районі гірськолижного курорту Местія. Інцидент стався, коли він спускався з гори Тетнулді в краї Самегрело і Верхня Сванетія на заході Грузії.
Як повідомляли раніше, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів для українців і гостей країни, хто відпочиває в Карпатах, в Закарпатті, яка погода буде там і чи є ризики снігових лавин для тих, хто в горах.
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