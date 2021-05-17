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В Індії створили ліки від COVID-19 у вигляді порошку

17 травня, 12:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Препарат схвалили для екстреного використання в якості додаткової терапії для пацієнтів середнього та тяжкого ступеня

В Індії представили нові ліки для лікування коронавірусу, які випускаються у вигляді порошку.

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Препарат 2-DG (2-дезокси-D-глюкоза) сприяє швидшому одужанню госпіталізованих пацієнтів і знижує у них додаткову кисневу залежність, передає Mint.

Людям будуть пропонувати приймати ліки перорально шляхом розчинення у воді.

В Індії висловили надію, що препарат найближчим часом допоможе у боротьбі з коронавірусом не тільки всередині країни, а й у всьому світі.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Після проведення клінічних випробувань схвалили цей препарат для екстреного використання в якості додаткової терапії у пацієнтів з коронавірусом середнього та тяжкого ступеня.

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Як ми писали раніше, катастрофічна ситуація з ковідом в Індії викликає занепокоєння всього світу. Один зі штатів зіткнувся з моторошною проблемою – сім'ї померлих від COVID-19 скинули їхні тіла в священний для індусів Ганг.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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