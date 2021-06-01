В Індії ув'язнені відмовилися виходити з в'язниць – бояться коронавірусу

Перелякані пандемією засуджені не хочуть свободи – поки на волі бушує пандемія, за ґратами їх годують і регулярно проводять медичний огляд

Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni

Ув'язнені в Індії, де продовжують боротися з пандемією коронавірусу, відмовляються виходити на свободу через загрозу захворіти на COVID-19, пишуть місцеві ЗМІ.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Наталя Поломкіна.

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21 в'язень, яких утримують у дев'яти в'язницях штату Уттар-Прадеш, звернувся до влади, попросивши не звільняти їх умовно-достроково під час пандемії COVID-19.

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Індійські засуджені вважають, що в тюрмі їм набагато безпечніше – вони регулярно отримують харчування і проходять медичний огляд.

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"Оскільки вони звернулися в письмовій формі, вочевидь, ми маємо прийняти й поважати їхню позицію", – каже генеральний директор адміністрації в'язниць штату Ананд Кумар.

Раніше Верховний суд Індії наказав відпустити на волю частину в'язнів, щоб розвантажити в'язниці під час пандемії. У зв'язку з цим торік було вирішено звільнити по УДО або під заставу понад 11 тисяч осіб.

Нагадаємо, що причиною нової хвилі епідемії в Індії назвали поширення мутованого штаму коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я вже класифікувала його як "варіант, що викликає занепокоєння".

Крім того, індійці зіткнулися і з іншою проблемою – епідемією мукомікозу, "чорного грибка", через який пацієнтам видаляють очі.

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