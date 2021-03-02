В Індонезії сталося виверження вулкану Синабунг (фото)

В Індонезії на острові Суматра активний вулкан Синабунг. Сьогодні, 2 березня, він викинув новий стовп попелу.

Реклама

Про це повідомляє Rappler.

Реклама

Зазначимо, вулкан Синабунг почав вивергатися вперше за 400 років в 2010 році. Внаслідок вивержень цього вулкану у 2014 і 2016 роках загинули 23 особи.

Раніше ми повідомляли, що в Індонезії прокинувся найактивніший вулкан країни. Населення прилеглих сіл вирішили не евакуювати, хоча більшість з них вкрило попелом.

Реклама

Також нагадаємо, на Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама