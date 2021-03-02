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В Індонезії сталося виверження вулкану Синабунг (фото)

2 березня, 08:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У Мережі з'явилися вражаючі фотографії

В Індонезії на острові Суматра активний вулкан Синабунг. Сьогодні, 2 березня, він викинув новий стовп попелу.

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Про це повідомляє Rappler.

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Зазначимо, вулкан Синабунг почав вивергатися вперше за 400 років в 2010 році. Внаслідок вивержень цього вулкану у 2014 і 2016 роках загинули 23 особи.

Раніше ми повідомляли, що в Індонезії прокинувся найактивніший вулкан країни. Населення прилеглих сіл вирішили не евакуювати, хоча більшість з них вкрило попелом.

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Також нагадаємо, на Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

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Індонезія вулкан виверження
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