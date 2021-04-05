В Індонезії сталася потужна повінь: загинули півсотні людей, багато зниклих (фото і відео)

В Індонезії та Східному Тиморі сталася повіньі і утворилися зсуви. У результаті загинула щонайменше 41 людина.
Про це повідомляє BBC і The Guardian.
Постраждала територія від острова Флорес у східній Індонезії до сусіднього Східного Тимору.
Представник Індонезійського агентства щодо пом'якшення наслідків стихійних лих Радитья Джаті розповів, що постраждали чотири райони і сім сіл. За його даними, загинула 41 людина. Ще 27 вважаються зниклими безвісти, а дев'ять отримали поранення.
При цьому заступник регента Східного Флореса Августінус Пайонг Болі підрахував, що близько 60 людей у його муніципалітеті загинули. Більшість із них, 55 людей, із села Леманеле. Це число поки не підтверджено владою Індонезії.
Крім того, 4 квітня двоє людей померли внаслідок потужної повені в місті Біма у провінції Західна Нуса-Тенггара. Там після 9-годинної зливи вийшли з ладу греблі, затопивши майже 10 тисяч будинків.
Офіційні особи Східного Тимору заявили, що ще 11 людей загинули через повені в столиці країни Ділі.
Нагадаємо, нещодавно в Австралії сталася найсильніша за останні півстоліття повінь. Майже 20 тисяч людей були змушені покинути домівки.
Крім того, в Італії під час повені у результаті злив на острові Сардинія в місті Бітті (провінція Нуоро) три людини загинули, ще дві значаться зниклими безвісти.
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