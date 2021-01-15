В Індонезії стався сильний землетрус: є жертви, сотні поранених (фото)

В Індонезії в результаті сильного землетрусу на острові Сулавесі загинули семеро осіб, сотні отримали поранення.

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Про це повідомляє Reuters.

Землетрус магнітудою 6,2 бала відчувався сильно протягом семи секунд, але він не спровокував цунамі.

Деякі будівлі були сильно пошкоджені, в тому числі два готелі, офіс губернатора Західного Сулавесі і торговий центр.

Агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії заявило, що за останню добу землетрус викликав принаймні три зсуву, і було відключено електропостачання.

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Раніше ми писали, що в березні в Хорватії стався сильний землетрус. Прем'єр-міністр країни назвав його найбільшим за останні 140 років, а міністр оборони Дамір Крстічевіч наказав залучити для розбору завалів армію.

Також раніше повідомлялося, що в американському штаті Гаваї відбулося виверження вулкана Кілауеа, який розташований на Великому острові і становить близько 14% від його площі.

Крім того, на італійському острові Сицилія сталося виверження найбільшого діючого вулкана Європи – Етна.

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