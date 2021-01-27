В Індонезії прокинувся найактивніший вулкан країни: фото і відео

В Індонезії почалося виверження найактивнішого вулкана країни – гора Мерапі видала з себе хмару вулканічного попелу і викинула потік лави, який стік приблизно на 1600 метрів по схилу.

Реклама

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався вранці 27 січня, а звук виверження було чути на відстані 30 км. Населення прилеглих сіл вирішили не евакуювати, хоча багато які з них вкрило попелом.

Як стверджує глава Центру вулканології і зниження геологічної небезпеки Джокьякарти Ханик Хумайда, це був найактивніший викид з Мерапі з листопада, коли влада підвищила рівень його небезпеки до другого. Відтоді влада рекомендує не наближатися до 5-кілометровій зоні довкола кратера.

2968-метровий вулкан розташований недалеко від стародавнього міста Джокьякарта на густонаселеному індонезійському острові Ява. Це найактивніший з безлічі індонезійських вулканів. Останнє велике виверження Мерапі відбулося в 2010 році і коштувало життів 347 осіб.

Реклама

/ Фото: Reuters

Варто зазначити, що минулої осені в Індонезії відбулося виверження вулкана Ілі Левотолок. Через вулканічні викиди був закритий місцевий аеропорт, а також була встановлена 4-кілометрова зона небезпеки довкола кратера.

А минулого серпня на острові Суматра сталося виверження вулкана Сінабунг.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама