Русский
$ 28,4
34,85
  1. Світові новини
  2. Інші країни

В Індонезії розбився літак з 62 пасажирами на борту

9 січня, 13:27

Олексій Росовецький Олексій Росовецький

Літак перед зникненням зв'язку протягом хвилини втратив близько 3 000 метрів висоти

В Індонезії зазнав аварії літак Sriwijaya Air, який виконував рейс зі столиці Джакарти до Понтіанака (провінція Західний Калімантан).

Реклама

За даними Flightradar24, літак через через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менше ніж за хвилину.

Влада почала пошуково-рятувальну операцію. На борту зареєстровані 53 особи, з них п'ятеро дітей.

Також повідомляється, що інформацію підтверджує Міністерство транспорту Індонезії. Boeing 737-500 вилетів з аеропорту Сукарно-Хатта і прямував до Понтіанака – столиці провінції Західний Калімантан.

У соцмережах вже почали публікувати відео з місця пошукової операції.

Реклама

На кадрах видно, як з води дістають ймовірні уламки літака.

Водночас авіакомпанія поки не підтвердила факт авіакатастрофи. У соцмережах опублікували ймовірний список пасажирів.

Нагадаємо, в Харкові туман порушив роботу аеропорту. Через погодні умови не зміг приземлиться літак з Шарм-ель-Шейха.

Раніше пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебували 176 осіб, у тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Індонезія аварія літак жертви
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)
У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)Інші країни
Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобу
Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобуІнші країни
"Відповідь буде дуже жорсткою": Алієв висловився про поїздки влади Вірменії в Нагірний КарабахІнші країни
WhatsApp зникне зі смартфонів
WhatsApp зникне зі смартфонівУкраїна
Спалахи по всьому світу: в Китаї заявили про множинне походження коронавірусу
Спалахи по всьому світу: в Китаї заявили про множинне походження коронавірусуІнші країни
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світі
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світіЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти