В Індонезії розбився літак з 62 пасажирами на борту

Літак перед зникненням зв'язку протягом хвилини втратив близько 3 000 метрів висоти

В Індонезії зазнав аварії літак Sriwijaya Air, який виконував рейс зі столиці Джакарти до Понтіанака (провінція Західний Калімантан).

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За даними Flightradar24, літак через через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менше ніж за хвилину.

Влада почала пошуково-рятувальну операцію. На борту зареєстровані 53 особи, з них п'ятеро дітей.

Також повідомляється, що інформацію підтверджує Міністерство транспорту Індонезії. Boeing 737-500 вилетів з аеропорту Сукарно-Хатта і прямував до Понтіанака – столиці провінції Західний Калімантан.

У соцмережах вже почали публікувати відео з місця пошукової операції.

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На кадрах видно, як з води дістають ймовірні уламки літака.

Водночас авіакомпанія поки не підтвердила факт авіакатастрофи. У соцмережах опублікували ймовірний список пасажирів.

Нагадаємо, в Харкові туман порушив роботу аеропорту. Через погодні умови не зміг приземлиться літак з Шарм-ель-Шейха.

Раніше пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебували 176 осіб, у тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

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