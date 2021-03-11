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В Індонезії шкільний автобус зірвався в прірву: 27 загиблих (фото і відео)

11 березня, 10:22

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Мінтрансі заявили, що автобус не відповідав вимогам експлуатації

На індонезійському острові Ява шкільний автобус, в якому з екскурсії поверталися діти з батьками, зірвався в прірву, в результаті чого загинули 27 чоловік.

Про це з посиланням на міністерство транспорту країни повідомляє телеканал CNN.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Як розповіли в пошуково-рятувальному агентстві, трагедія сталася неподалік міста Сумеданг в провінції Західна Ява, коли водій автобуса не впорався з керуванням.

А в міністерстві заявили, що в автобусі їхали учні середньої школи і кілька батьків. У живих залишилося 39 чоловік.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

На фотографіях з місця пригоди видно, що автобус перекинувся на бік, а рятувальники шукали нових жертв.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS

Точна причина аварії поки з'ясовується, проте в міністерстві вже заявили, що є ознаки того, що транспортний засіб не відповідав вимогам з експлуатації.

Відео: Reuters

Нагадаємо, в грудні-2019 в індонезійській провінції Південна Суматра сталася схожа ДТП – автобус злетів в ущелину і впав в річку, 27 чоловік загинули і десяток постраждали.

А вересні-2018 на Яві зазнав аварії автобус з 37 туристами, в результаті чого загинула 21 людина.

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ДТП Індонезія жертви школярі автобуси

Джерело: Сьогодні

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