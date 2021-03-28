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В Індонезії вибухнув нафтопереробний завод (відео)

28 березня, 23:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Інформації про жертв поки немає

В Індонезії в провінції Західна Ява прогримів потужний вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі Pertamina, розташованому в місті Балонган.

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема радіостанція Radio Elshinta.

Після вибуху почалася пожежа. кількість постраждалих поки невідома, на місці працюють рятувальники.

Також невідомі причини вибуху.

Нагадаємо, на індонезійському острові Ява шкільний автобус, в якому з екскурсії поверталися діти з батьками, зірвався в прірву – загинуло 27 людей.

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Ми також писали, що в березні в Екваторіальній Гвінеї прогриміла серія потужних вибухів на військовій базі в місті Бата, в результаті яких було зруйновано багато житлових будинків і загинули близько 100 людей.

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нафта Індонезія вибух
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