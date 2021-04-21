В Індонезії затонув підводний човен – на борту були 53 людини

В Індонезії під час навчань затонув підводний човен Військово-морських сил країни KRI Nanggala 402 з 53 членами екіпажу на борту. Імовірно всі загинули.
Про це повідомляє Daily Star з посиланням на командувача Збройними силами Індонезії Хаді Чах'янто.
Субмарина перестала виходити на зв'язок за 96 кілометрів на північ від Балі приблизно о 3 годині ночі за місцевим часом відразу після початку занурення.
"Як тільки було дано дозвіл на занурення, ми відразу втратили зв'язок", – розповів Чах'янто.
Він уточнив, що за попередніми даними, підводний човен перебуває в морі на глибині близько 700 метрів і зв'язку з ним немає, екіпаж імовірно загинув.
Рятувальна операція триває.
"Зараз шукаємо його. Ми знаємо приблизний район, але там дуже глибоко", – розповів адмірал Джуліус Віджохоно.
Відомо, що підводний човен брав участь у торпедних навчаннях у водах Північного Балі, але так і не передав ніякої інформації.
Нагадаємо, в Росії сталася аварія, в результаті якої на підводному човні Військово-морського флоту РФ сталася пожежа.
Нагадаємо, в Бразилії розбився легкий реактивний літак Learjet 35, який сідав з нерозкритим шасі, у результаті аварії загинув пілот.
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