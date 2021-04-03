Русский
$ 27,83
32,7
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У Йорданії викрили спробу держперевороту, заарештовано близько 20 людей

3 квітня, 23:37

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Члени королівської сім'ї планували повалення Абдалли II

У Йорданії викрили спробу держперевороту, у зв'язку з чим заарештували близько 20 людей і помістили під домашній арешт колишнього наслідного принца королівства Хамзу бін Хусейна, якого підозрюють у змові з метою повалення короля Абдалли II.

Реклама

Про це з посиланням на джерела в близькосхідній розвідці повідомило The Washington Post.

Також заарештовані член королівської сім'ї Шериф Хасан бен Заїд і колишній радник короля Абдалли II, екс-міністра фінансів Басем Авадалла.

Старшому синові покійного короля Хусейна і його четвертої дружини королеви Нур Хамзі бін Хусейну наказано залишатися в його палаці в Аммані, поки триває розслідування.

Цей крок послідував за розкриттям того, що палацові чиновники назвали "складною і далекосяжною змовою", в якій брав участь принаймні ще один йорданський королівський двір, а також вожді племен і представники органів безпеки країни.

В тренді
Хакери "злили" дані півмільярда користувачів Facebook: реакція соцмережі
Реклама

Співробітник розвідки повідомив виданню, що очікуються додаткові арешти, оскільки операція триває.

Нагадаємо, в лютому стався військовий преворот у М'янмі. Військові заарештували президента країни Він М’їна і главу правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни.

Ми також повідомляли, що про спробу державного перевороту заявила влада Гаїті – невідомі нібито планували замах на президента Жовенеля Моїза.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Йорданія переворот арешти
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Найбільший затор в історії: як контейнеровоз заблокував Суецький канал і позбавив світ мільярдів
Найбільший затор в історії: як контейнеровоз заблокував Суецький канал і позбавив світ мільярдівІнші країни
AstraZeneca створила COVID-вакцину в формі спрею для носа
AstraZeneca створила COVID-вакцину в формі спрею для носаІнші країни
Світ вводить
Світ вводить "ковідний паспорт". На Україну чекає ізоляція (рос.)Україна
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідженняІнші країни
Україна отримала вакцину CoronaVac: 10 головних фактів про китайську вакцину
Україна отримала вакцину CoronaVac: 10 головних фактів про китайську вакцинуУкраїна
Канада призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодше 55 років – ризик тромбозу виявився вищим
Канада призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодше 55 років – ризик тромбозу виявився вищимІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти