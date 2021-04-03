У Йорданії викрили спробу держперевороту, заарештовано близько 20 людей

У Йорданії викрили спробу держперевороту, у зв'язку з чим заарештували близько 20 людей і помістили під домашній арешт колишнього наслідного принца королівства Хамзу бін Хусейна, якого підозрюють у змові з метою повалення короля Абдалли II.

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Про це з посиланням на джерела в близькосхідній розвідці повідомило The Washington Post.

Також заарештовані член королівської сім'ї Шериф Хасан бен Заїд і колишній радник короля Абдалли II, екс-міністра фінансів Басем Авадалла.

Старшому синові покійного короля Хусейна і його четвертої дружини королеви Нур Хамзі бін Хусейну наказано залишатися в його палаці в Аммані, поки триває розслідування.

Цей крок послідував за розкриттям того, що палацові чиновники назвали "складною і далекосяжною змовою", в якій брав участь принаймні ще один йорданський королівський двір, а також вожді племен і представники органів безпеки країни.

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Співробітник розвідки повідомив виданню, що очікуються додаткові арешти, оскільки операція триває.

Нагадаємо, в лютому стався військовий преворот у М'янмі. Військові заарештували президента країни Він М’їна і главу правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни.

Ми також повідомляли, що про спробу державного перевороту заявила влада Гаїті – невідомі нібито планували замах на президента Жовенеля Моїза.

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