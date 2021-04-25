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В Іраку згоріли 27 пацієнтів COVID-лікарні (відео)

25 квітня, 02:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У відділенні реанімації вибухнув кисневий балон і почалася пожежа, хворих перевозять в інші лікарні

В Іраку в результаті вибуху і пожежі в лікарні для пацієнтів з COVID-19 в Багдаді в суботу загинули щонайменше 27 людей, близько 46 отримали поранення.

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Про це повідомили місцеві лікарі і представники сил безпеки, передає Reuters.

Голова підрозділу цивільної оборони Іраку заявив, що пожежа сталася через вибух кисневого балона у відділенні реанімації, і що 90 осіб з 120 пацієнтів було врятовано.

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На місці події працюють екстрені служби.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що пацієнтів переводять в інші медичні установи.

Відео: REUTERS

Міністерство охорони здоров'я 39-мільйонного Іраку повідомило в суботу, що загальна кількість людей, інфікованих COVID-19 в країні, становить 1 025 288 осіб, 15 217 загинули.

Нагадаємо, на півдні Індії в штаті Махараштра 24 людини загинули в лікарні для пацієнтів з коронавірусом через витік кисню з цистерни.

Ми також повідомляли, що в Єгипті пасажирський автобус зіткнувся з вантажним автомобілем з нафтопродуктами на трасі Асьют – Червоне море і загорівся, у результаті згоріли 20 людей.

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Ірак жертви лікарні пожежа коронавірус
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