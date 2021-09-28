В Іраку спалахнула пожежа на військовій базі США – клуби чорного диму злетіли в небо (відео)

Наразі немає даних про причини загоряння

Військова база розташована поблизу аеропорту. Фото: 1news

В Іраку біля аеропорту Багдада сьогодні, 28 вересня, сталася масштабна пожежа на території військової бази США. Клуби дими злетіли вгору на десятки метрів.

Про це повідомляє 1news.

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За словами очевидців, мова про базу "Вікторія". Там дислоковані американські військовослужбовці.

Причина пожежі поки невідома. Також немає інформації про постраждалих або загиблих.

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США завершують бойову місію в Іраку

Слідом за Афганістаном американці завершують свою місію в Іраку. Про це президент США Джо Байден заявив на зустрічі з іракським прем'єр-міністром Мустафою аль-Казимі, яка пройшла 26 липня в Білому домі. Рішення ні для кого не стало сюрпризом. Зарубіжна преса повідомляла про цю домовленість ще до офіційної зустрічі лідерів. Навіть сам аль-Казимі перед поїздкою до Вашингтона відкрито говорив, що його країні більше не потрібна іноземна військова допомога.

Згідно з рішенням сторін, бойову частину американської операції в Іраку згорнуть вже до кінця року. Однак, на відміну від Афганістану, солдатам не доведеться разом пакувати речі і летіти на батьківщину. Основні зміни відбудуться швидше на папері. За фактом же сили США поки залишаються в арабській країні, але вже у новій якості.

Американські військові і так більше року не беруть участі в бойових операціях в Іраку. Замість цього 2,5 тис. бійців займаються навчанням і підтримкою місцевої армії, яка продовжує боротьбу з "Ісламським державою". Американці, які закріплені на трьох іракських базах, постачають іракців розвідданими і надають їм матеріально-технічну підтримку. Цим же вони планують займатися і далі.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіль в Іраку 15 лютого почалася пожежа.

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Також нагадаємо, на початку січня 2021 на півночі Іраку прогримів вибух на шляху проходження конвою з логістичним обладнанням, що належить західній антитерористичної коаліції, яку очолює США.