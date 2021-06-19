В Ірані на виборах президента переміг Ібрахім Раїсі – проти нього США ввели санкції (фото)

Відомий своєю жорстокістю суддя набрав більше 17,8 мільйонів голосів – майже 62% жителів країни його підтримали

Рухані зустрівся з обраним президентом Ірану Раїсі в Тегерані / Фото: REUTERS

На виборах президента Ірану переміг суддя Ібрахім Раїсі, який потрапив під санкції США за порушення прав людини.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Результати підрахунку голосів

Представник міністерства внутрішніх справ Джамала Орфі заявив, що під час підрахунку близько 90% з 28,6 мільйона бюлетенів Раїсі набрав 17,8 мільйона голосів виборців (майже 62%), що вже дає йому незаперечну перевагу.

У той же час, в цьому році явка на виборах 18 червня була рекордно низькою – близько 48%. У них брали участь чотири кандидати,

Генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар сказала, що перемога Раїсі на виборах стала "похмурим нагадуванням про те, що в Ірані панує безкарність". Президент Хасан Рухані, який йде у відставку, вже відвідав Раїсі в його офісі і привітав з перемогою.

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"Ми будемо підтримувати і повністю співпрацювати з обраним президентом протягом наступних 45 днів, коли новий уряд візьме на себе відповідальність", – цитують державні ЗМІ слова Рухані.

У свою чергу міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Рухані буде добре керувати Іраном.

Відзначимо, що політик в ході передвиборної кампанії обіцяв боротися проти бідності та корупції, побудувати за чотири роки 4 млн нових будинків і побудувати "народний уряд заради сильного Ірану". Але він не представив жодної програми.

"У новому уряді ми докладемо всіх зусиль, щоб вирішити проблему життєзабезпечення людей", – сказав Раїсі.

Президент Ірану обирається на чотири роки. Для перемоги кандидату потрібно набрати як мінімум 50% плюс один голос.

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Фото: REUTERS

Ядерні переговори

Зараз Іран і шість великих держав ведуть переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року. Обрання Раїсі припадає саме на критичний момент.

Раїсі в минулому жорстко критикував угоду по іранському атому, укладену Іраном з "шісткою" міжнародних посередників. Однак тепер він, як і інші кандидати, висловлює готовність виконувати параметри угоди, якщо в неї повернуться США.

Нагадаємо, що в 2018 році президент США Дональд Трамп відмовився від угоди і знову ввів жорсткі санкції, які знизили нафтові доходи Ірану.

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Примітно, що в Ірані не президент, має останнє слово за всіма державними питаннями, такими як зовнішня і ядерна політика Ірану, а верховний лідер аятола Алі Хаменеї.

Фото: REUTERS

Що про нього відомо?

Раїса отримав релігійну освіту, але став працювати в правовій системі, в 1985 році його призначили заступником прокурора Тегерана, через чотири роки він очолив столичну прокуратуру.

У 2004 році він зайняв пост заступника прокурора Ірану, а в 2014 – генпрокурором країни.

У 2019 верховний лідер аятола Алі Хаменеї призначив 60-річного Раїсі на посаду глави судової системи, а через кілька місяців він потрапив під санкції США через порушення прав людини.

За даними правозахисників, він зіграв роль у стратах тисяч політичних в'язнів в 1988 році і в насильницькому придушенні заворушень в 2009 році.

У той же час, Іран ніколи не визнавав масових страт, і сам Раїсі ніколи публічно не висловлювався з стосовно звинувачень.

Його вважають найбільш грізним представником силових структур.

Раніше ми повідомляли, що в Перу за результатами підрахунку місцевим Центрвиборчкомом (ONPE) голосів у другому турі виборів президента переміг представник ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо.