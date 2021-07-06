В Ірані вибухнув нафтопровід, є загиблі та поранені (фото)

Загиблі і поранені – місцеві робітники, які перед вибухом проводили інспектування трубопроводу

Вибух на нафтопроводі "Чешме-йе хош" / Mehr News

В Ірані в результаті вибуху на нафтопроводі "Чешмех-йе Хош" за 52 км на південь від міста Дехлоран у західній провінції Ілам загинули щонайменше три людини, чотири постраждали.

Про це повідомило видання Mehr News.

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Загиблі і поранені – місцеві робітники з Дехлорану. Під час вибуху трубопроводу персонал проводив його "інспектування".

Наслідки вибуху на нафтопроводі в Ірані / Mehr News

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Міністр нафти Ірану Быджан Зангане закликав національну нафтову компанію негайно провести розслідування інциденту, а також допомогти пораненим робітникам і сім'ям загиблих "полегшити їхні страждання".

Нафтопровід "Чешме-йе хош" перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.

Нагадаємо, в Каспійському морі увечері 4 липня також прогримів потужний вибух в районі однієї з нафтовидобувних платформ у азербайджанському секторі, але в Азербайжані стверджують, що причина – виверження грязьового вулкану.

Ми також писали, що біля берегів Сирії навесні в результаті ракетного обстрілу спалахнула пожежа на іранському нафтовому танкері, що стоїть біля портового міста Баніяс, у результаті якої загинуло щонайменше троє людей.

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