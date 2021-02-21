В Ірландії готелі і ресторани не працюватимуть до середини літа

В Ірландії готелі, бари, ресторани та інші підприємств у сфері гастрономії та гостинності залишаться зачиненими щонайменше до середини літа через високий рівень випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Мікал Мартін, передає місцеве видання RTE.
"Можливість відкриття готелів до середини літа розглядатися не буде", – заявив Мартін.
За його словами, на сьогодні рівень зараження коронавірусом у країні ще дуже високий.
"Будь-яке ослаблення обмежень має бути повільним і обережним через загрозу з боку нових штамів вірусу", – додав прем'єр.
Як зазначає видання, в Ірландії заклади громадського харчування та готелі були зачинені більшість часу протягом останнього року, а наприкінці грудня в країні запровадили локдаун.
Близько 90 відсотків нових заражень в Ірландії припадає на "британську" мутацію.
Нагадаємо, в Ірландії під час вакцинації від коронавірусу зафіксували понад 80 повідомлень про побічні ефекти після щеплення.
Ми також повідомляли, що у Великій Британії виявили ще один варіант COVID-19 із набором мутацій, який викликає занепокоєння і має стати об'єктом серйозних досліджень.
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