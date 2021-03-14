В Ірландії можуть тимчасово зупинити щеплення вакциною AstraZeneca

В Ірландії рекомендують тимчасово припинити використання вакцини проти коронавірусної хвороби від компанії AstraZeneca.

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Про це повідомляє Reuters.

Рекомендацію припинити вакцинацію дав Національний консультативний комітет з імунізації Ірландії.

Ймовірно, таке рішення було ухвалено після того, як у Норвегії троє медиків, які нещодавно були вакциновані AstraZeneca, потрапили в лікарню через кровотечу, утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів.

Вакцинація AstraZeneca становить майже 20% з 570 000 щеплень, зроблених в Ірландії, здебільшого медичним працівникам.

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Також ми писали, що в Норвегії, яка вже припинила використання вакцини від ковіду виробництва AstraZeneca, після імунізації цим препаратом трьох медпрацівників госпіталізовано через утворення тромбів.

Нагадаємо, що через чутки про виникнення тромбів після використання вакцини AstraZeneca на сьогодні її тимчасово припинили застосовувати не менше ніж у 14 країнах світу.

Також дивіться, як у Норвегії пояснили смерті серед людей похилого віку, які прийняли вакцину Pfizer/BioNTech:

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