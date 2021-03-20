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В Ісландії сталося виверження вулкану, який спав 900 років (відео)

20 березня, 08:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Небезпеки для місцевих жителів немає

На південному заході Ісландії після серії підземних поштовхів в ніч на суботу, 20 березня, почалося виверження вулкану Фаградалсф'ялл за 40 км від столиці країни Рейк'явіка.

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Метеорологічна служба Ісландії IMO опублікувала в соцмережі Twitter відео з вертольоту, на якому видно потоки розпеченої лави.

Відео: Icelandic Meteorological Office – IMO

Незважаючи на відносну близькість до Рейк'явіка, вулкан розташований у незаселеній частини острова, тому загрози місцевим жителям немає.

Як повідомляє DW, за даними влади Ісландії, вулкан Фаградалсф'ялл спав 900 років. Однак останнім часом у районі, де він розташований, різко збільшилася сейсмічна активність. Так, з кінця лютого поблизу вулкану Фаградалсф'ялл зафіксували понад 50 тисяч землетрусів, а сейсмічна активність в цьому районі Ісландії порівняно з 2020 роком збільшилася на 900 відсотків. Уже тоді ймовірність виверження оцінювали як дуже високу.

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Раніше ми повідомляли, що в Індонезії сталося виверження вулкану Синабунг.

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Також нагадаємо, на Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна.

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відео Ісландія вулкан виверження
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