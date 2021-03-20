В Ісландії сталося виверження вулкану, який спав 900 років (відео)

На південному заході Ісландії після серії підземних поштовхів в ніч на суботу, 20 березня, почалося виверження вулкану Фаградалсф'ялл за 40 км від столиці країни Рейк'явіка.
Метеорологічна служба Ісландії IMO опублікувала в соцмережі Twitter відео з вертольоту, на якому видно потоки розпеченої лави.
Незважаючи на відносну близькість до Рейк'явіка, вулкан розташований у незаселеній частини острова, тому загрози місцевим жителям немає.
Як повідомляє DW, за даними влади Ісландії, вулкан Фаградалсф'ялл спав 900 років. Однак останнім часом у районі, де він розташований, різко збільшилася сейсмічна активність. Так, з кінця лютого поблизу вулкану Фаградалсф'ялл зафіксували понад 50 тисяч землетрусів, а сейсмічна активність в цьому районі Ісландії порівняно з 2020 роком збільшилася на 900 відсотків. Уже тоді ймовірність виверження оцінювали як дуже високу.
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