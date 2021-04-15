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В Ізраїлі більше не потрібні маски на вулиці

15 квітня, 22:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Влада країни довгий час обмірковувала чергове ослаблення карантину, але вирішила зачекати до закінчення національних свят

Ізраїль, де вакцинація показала неймовірний успіх в боротьбі з епідемією коронавірусу, продовжує послаблювати карантинні обмеження – в країні скасовують вимогу носити маску на відкритому повітрі.

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Про це повідомляє Jerusalem Post.

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"Маски призначені захищати нас від коронавірусу. Після того, як наші медики дійшли висновку, що на відкритому повітрі в них більше немає потреби, я вирішив прийняти відповідне рішення", – заявив 15 квітня ізраїльський міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

Він підкреслив, що це стало можливим після зниження захворюваності COVID-19 завдяки національній імунізаційній кампанії.

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При цьому для закритих приміщень вимога носити маску залишається в силі.

Влада Ізраїлю обговорювала цей крок декілька останніх тижнів, але вирішила зробити це після двох важливих свят – Дня пам'яті жертв Голокосту і Дня незалежності, які цьогоріч відзначали 8 і 14 квітня відповідно.

Нагадаємо, що завдяки позитивній тенденції боротьби з COVID-19 в Ізраїлі розробили план з відкриття кордонів для іноземних громадян. Це буде відбутися у декілька етапів.

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Також ми писали, що в деяких лікарнях країни навіть не залишилося пацієнтів із коронавірусом – через це закриваються відділення для COVID-хворих.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Ізраїль маска коронавірус пандемія COVID-19
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